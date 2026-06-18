اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والكويت

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، تبادلا خلال هذا الاتصال وجهات النظر حول بنود مذكرة تفاهم "إسلام آباد" والتطورات الإقليمية، فضلاً عن القضايا الثنائية.

وخلال هذا الحوار، أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الكويتي على مضامين آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة تفاهم "إسلام آباد".

كما أشار عراقجي، في معرض حديثه عن حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على سياسة حسن الجوار، إلى أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في إحياء السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على ضرورة الحوار مع دول الخليج الفارسي بغية تعزيز التفاعلات وإزالة الغموض القائم.

واتفق الجانبان، خلال هذا الاتصال، على مواصلة المشاورات الدبلوماسية لمتابعة القضايا المطروحة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من المسائل المهمة في العلاقات الثنائية.

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