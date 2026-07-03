مشاركة 8 رؤساء دول و12 رئيس برلمان في مراسم وداع قائد الثورة الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال بقائي: "لدينا ما لا يقل عن 8 رؤساء دول، سواء كانوا رؤساء جمهورية أو رؤساء وزراء، بالإضافة إلى رؤساء برلمانات من 12 دولة، كما يشارك عدد كبير من وزراء الخارجية أو الوزراء الآخرين والممثلين الخاصين من دول مختلفة".

وأضاف المتحدث: "سيشارك في هذه المراسم شخصيات ومجموعات شعبية من نحو 100 دولة".

وأوضح بقائي أنه "تم توجيه الدعوة إلى وفود رسمية وشخصيات شعبية ونواب برلمانيين من أوروبا الشرقية للمشاركة في مراسم الوداع، لكن لم توجه دعوات إلى الدول الأوروبية التي اتخذت مواقف رسمية داعمة للعدوان العسكري الصهيوني والأمريكي على إيران".

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