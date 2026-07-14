وزير النفط: صادرات النفط الإيراني مستمرة بلا انقطاع

وافادت وكالة مهر للانباء ان الوزير باك نجاد اشار إلى أن وزارة النفط صمّمت وحافظت منذ سنوات على الآليات اللازمة لتحييد العقوبات الأمريكية، قائلاً: "بالرغم من إلغاء الإعفاء لمدة 60 يوماً، فإن عملية تصدير النفط الإيراني مستمرة وفق الإجراءات السابقة، ولن تنشأ أي مشكلة في هذا الصدد".

عن إلغاء الإعفاء لمدة 60 يوماً المتعلق بالعقوبات النفطية وخطة وزارة النفط في الظروف الجديدة، قال الوزير باك نجاد: "إن وزارة النفط نظّمت منذ سنوات الهياكل اللازمة لتحييد العقوبات الأمريكية الجائرة".

وأضاف: "بالرغم من منح الإعفاء لمدة 60 يوماً، لم نخلّ بهذه الآليات بل حافظنا عليها".

وأشار وزير النفط إلى إلغاء هذا الإعفاء من قبل أمريكا، قائلاً: "الأمريكيون، وفق نهجهم المعتاد، نقضوا التزاماتهم وأخلوا بطريقة ما بالمادة 10 من مذكرة التفاهم المتعلقة بالإعفاءات لمدة 60 يوماً".

وأكد : "ونظراً للحفاظ على الهياكل المخططة لاستمرار صادرات النفط، فإن عملية تصدير نفط البلاد ستستمر كما في السابق، ولن نواجه، بفضل الله، أي مشكلة في هذا المجال".

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