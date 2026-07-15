غريب آبادي: أي اعتداء أمريكي سيواجه بردّ إيراني حاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان غريب آبادي، قال على هامش مراسم إحياء ذكرى الشهيد مصباح الهدى باقري كني، صهر قائد الثورة الشهيد (قدس الله سره)، في تصريح للصحفيين: إن أي عمل عدواني أمريكي سينتج عنه ردّ حاسم من القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف: إن قواتنا المسلحة ستردّ بحسم على الإجراءات العدوانية التي يقوم بها النظام الأمريكي، وأي عمل عدواني يستوجب ردّاً حاسماً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع غريب آبادي قائلاً: إننا لن نترك أي عدوان أو أي إجراء ضد الشعب الإيراني دون ردّ، وسنرد بشكل حاسم على هذه الإجراءات.

وقال ايضا: على النظام الأمريكي والرئيس الأمريكي أن يعلما أن هذا المسار هو مسار جربوه سابقاً، لكنهم واجهوا الفشل؛ وقد فرضنا على أمريكا والكيان الصهيوني هزيمة ثقيلة أيضاً.