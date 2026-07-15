  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:٠٣ م

غريب آبادي: أي اعتداء أمريكي سيواجه بردّ إيراني حاسم

غريب آبادي: أي اعتداء أمريكي سيواجه بردّ إيراني حاسم

قال معاون وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، إن أي عمل عدواني تقوم به أمريكا سيقابل بردّ حاسم من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان غريب آبادي، قال على هامش مراسم إحياء ذكرى الشهيد مصباح الهدى باقري كني، صهر قائد الثورة الشهيد (قدس الله سره)، في تصريح للصحفيين: إن أي عمل عدواني أمريكي سينتج عنه ردّ حاسم من القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف: إن قواتنا المسلحة ستردّ بحسم على الإجراءات العدوانية التي يقوم بها النظام الأمريكي، وأي عمل عدواني يستوجب ردّاً حاسماً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع غريب آبادي قائلاً: إننا لن نترك أي عدوان أو أي إجراء ضد الشعب الإيراني دون ردّ، وسنرد بشكل حاسم على هذه الإجراءات.

وقال ايضا: على النظام الأمريكي والرئيس الأمريكي أن يعلما أن هذا المسار هو مسار جربوه سابقاً، لكنهم واجهوا الفشل؛ وقد فرضنا على أمريكا والكيان الصهيوني هزيمة ثقيلة أيضاً.

رمز الخبر 1972328

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات