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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٣٩ م

إسقاط طائرة مسيرة امريكية من طراز لوكاس جنوب البلاد

إسقاط طائرة مسيرة امريكية من طراز لوكاس جنوب البلاد

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للبحرية الإيرانية طائرة مسيرة معادية من طراز لوكاس جنوب البلاد.

وأفادت وكالة مخر للأنباء، انها جحت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للبحرية الإيرانية في اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز لوكاس، وتم استهدافها وتدميرها بواسطة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد جنوب البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1972401
جواد ماستری فراهانی

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