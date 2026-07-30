زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منطقة "لالي" في خوزستان

أفادت وكالة "مهر" للأنباء وبحسب تقرير مركز رصد الزلازل الوطني، فقد تم تسجيل هذا الزلزال في الساعة 10 و09 دقائق و35 ثانية من يوم 30 يوليو 2026، في منطقة لالي.

ووقع الزلزال على عمق 13 كيلومتراً، في الموقع الجغرافي 32.19 درجة شمالاً و49.04 درجة شرقاً.

وأظهر التقرير أن مركز الزلزال يقع على بعد 16 كيلومتراً من لالي، و22 كيلومتراً من غتوند، و23 كيلومتراً من شوشتر.

كما تم تسجيل الزلزال على بعد 102 كيلومتراً من الأهواز، و157 كيلومتراً من خرم آباد.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار محتملة ناجمة عن هذا الزلزال.

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