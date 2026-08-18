اعتقال جاسوس في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، قام خبراء الأمن السيبراني والاستخبارات في الشرطة، من خلال رصد ومتابعة أنشطة هذا الشخص، بوضع تحركاته تحت المراقبة، وتمكنوا في النهاية من تحديد هويته واعتقاله.

كان المتهم يستخدم أدوات سيبرانية لجمع البيانات والصور والإحداثيات لبعض النقاط المهمة، ويعتزم إرسال هذه المعلومات إلى جماعات معارضة.

وخضع هذا الشخص للمراقبة خلال تحقيقات غير محسوسة وإجراءات استخباراتية من قبل رجال الأمن، وبعد استكمال الأدلة والمستندات الرقمية، تم اعتقاله في مخبأه في عملية أمنية ونقله إلى مقر الشرطة.

واعترف المتهم في التحقيقات الأولية بالتهم المنسوبة إليه وعلاقته بالجماعات المعارضة. وتم إحالة ملفه، بعد تبليغه بالتهم ومنها "العمل ضد الأمن الوطني"، إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسلّم المتهم إلى القضاء بموجب قرار قانوني.

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