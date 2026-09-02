تكذيب بعض الادعاءات حول تطوير العلاقات مع الصين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مكتب الممثل الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الصينية أصدر بياناً، بعد نشر بعض التصريحات والمواد الإعلامية التي زعمت أن جمهورية الصين الشعبية اشترطت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجموعة من الشروط لزيارة الممثل الخاص الإيراني وتطوير العلاقات بين طهران وبكين.

وجاء في البيان:

إن نسب مثل هذه الشروط إلى الجانب الصيني، والادعاء بأن الزيارة وتطوير العلاقات بين البلدين مشروطان بتحقيق الأمور المطروحة، هو ادعاء غير صحيح. إن معارضة جمهورية الصين الشعبية القاطعة والصريحة للعقوبات الأحادية الأميركية تعكس النهج الداعم للصين تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتقوم علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويجري متابعة وتطوير التعاون والمشاورات بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات المتفق عليها، بشكل مستمر.

ويُتوقع من وسائل الإعلام والناشطين السياسيين والمختصين، عند نشر المواد المتعلقة بالعلاقات الخارجية للبلاد، وخاصة العلاقات مع الشركاء الدوليين المهمين، أن يولوا الدقة اللازمة، وأن يمتنعوا عن نشر الأخبار والتفسيرات والتكهنات غير المؤكدة التي قد تؤثر على المصالح الوطنية والعلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إن العلاقات الخارجية للبلاد والمصالح الوطنية ليست ساحة للتنافسات والصراعات الفئوية والإعلامية، وصيانتها هي مسؤولية مشتركة.

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