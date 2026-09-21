قائد الجيش الايراني: القوات المسلحة لن تتردد لحظة في الدفاع عن استقلال البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالةً بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس(فترة الحرب الايرانية العراقية)؛ حيث أكد على صمود القوات المسلحة والشعب الإيراني أمام الأعداء، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تتوانى لحظة عن الدفاع عن استقلال إيران العزيزة.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

يُعيد الحادي والثلاثون من شهر "شهريور"(21 سبتمر) -الذي يمثل بداية أسبوع الدفاع المقدس- إلى الأذهان الملحمة العظيمة التي سطرها الشعب الإيراني في الحفاظ على استقلال البلاد وكرامتها ووحدة أراضيها. إنه شاهدٌ على الإيمان والتضحية والنضال لرجال ونساءٍ تمكنوا، بفضل الصمود والإخلاص خلال محنةٍ مصيرية، من إحباط مؤامرات أعداء هذه الأرض.

واليوم، وبعد مرور سنوات على ذلك الدفاع المجيد، يواصل الشعب الإيراني والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية -متمسكين بذات القيم ومستلهمين الدروس القيمة من "الدفاع المقدس"- إظهار المزيد من مظاهر القوة والتماسك والجاهزية خلال الصراعات المفروضة؛ فقد أثبتوا مجدداً أن أي عدوان يستهدف أمن إيران الإسلامية ووحدة أراضيها سيُقابل برد حاسم يورث المعتدي الندم.

ورغم أن الحربين المفروضتيتن مؤخراً اختلفت عن "الدفاع المقدس" من حيث الشكل والأدوات والظروف، إلا أنها اشتركت مع تلك الحقبة في حقيقة جوهرية؛ فقد وقف الشعب الإيراني مرة أخرى صفاً واحداً في وجه عدوان العدو ومطالبه الجائرة، بينما دافعت القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية -معتمدةً على الإيمان والخبرة والقدرات المحلية- عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. لقد علمتنا "الدفاع المقدس" أن الاعتماد على الإيمان والإرادة الوطنية، ووحدة الشعب وبصيرته، وقوة القوات المسلحة، يشكل ركيزةً متينة لأمن البلاد وعزتها. واليوم، أثمرت سنوات من الجهد الدؤوب والثقة بالنفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي -وهو ما يتجلى في القدرات المحلية للقوات المسلحة وجاهزيتها للدفاع عن سماء الوطن وأرضه ومياهه- عن خلق قدرات دفاعية هائلة للوطن الإسلامي؛ وهذا الإنجاز نابعٌ من الثقة في القوى الوطنية والجهود المتواصلة لأجيال متعاقبة من أبناء هذا الشعب.

واليوم أيضاً، تقف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية -متوكلةً على الله العلي القدير، وعاملةً تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله)، ومدعومةً بالشعب الإيراني الأبيّ (الذي يُعد بلا شك المصدر الرئيسي لقوة القوات المسلحة)- على أهبة الاستعداد واليقظة؛ ولن تتوانى لحظةً واحدة عن الدفاع عن استقلال إيران الحبيبة وأمنها وسلامة أراضيها.

وإذ أستذكر شهداء "الدفاع المقدس" الأبرار وشهداء النزاعات المفروضة اللاحقة، وكذلك المحاربين القدامى من ذوي الاحتياجات الخاصة (المضحين)، والمقاتلين، وعوائل الشهداء الكرام، فإنني أنحني إجلالاً لتضحياتهم وصبرهم وثباتهم، وأتقدم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس".

القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية

اللواء أمير حاتمي

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