«الإنسان والحيوان»؛ حوار بين كاهن مسيحي ورجل دين مسلم حول الأخلاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء للأنباء، أن كتاب «الإنسان والحيوان»، الصادر بالعنوان الإنجليزي Human-Animal: Ethical Relationship in Islam & Christianity، هو ثمرة حوار بين الدكتور يحيى جهانغيري، الباحث في الدراسات الإسلامية، والأب ديف سميث، الكاهن الأنغليكاني الأسترالي، حول الأخلاق البيئية والعلاقة بين الإنسان والحيوان، وقد صدر في كندا وأصبح متاحاً عبر شبكة توزيع دولية.



ويأتي هذا الكتاب ثمرة مباشرة للمؤتمر الدولي للدراسات المقارنة حول الأخلاق في الإسلام والمسيحية، وهو مؤتمر شارك فيه مفكرون وباحثون من 25 دولة، وأقيم بإشراف استراتيجي من معهد العلوم والثقافة الإسلامية، بهدف تحويل الأفكار والقواسم المشتركة إلى حوارات معمقة بين الأديان.



ويبحث الكتاب في تقاطع رؤيتين دينية وفكرية، إحداهما لرجل دين شيعي والأخرى لكاهن أسترالي، بشأن مفهوم الأخلاق، من خلال حوار مباشر يتناول عدداً من القضايا المرتبطة بالإنسان والبيئة والحيوان.



ويتميز الكتاب بطابع حواري قائم على الأسئلة والأجوبة، حيث يناقش الأب ديف سميث، وهو كاهن أنغليكاني وملاكم محترف وناشط أسترالي في مجال السلام، إلى جانب الدكتور يحيى جهانغيري، الباحث والداعية في مجال الدراسات الإسلامية على المستوى الدولي، عدداً من القضايا الأخلاقية انطلاقاً من النصوص المقدسة في التراثين الشيعي والمسيحي.



ويتناول المؤلفان، خلال هذا الحوار، موضوعات من بينها مسؤولية الإنسان تجاه البيئة، وأخلاق استهلاك اللحوم، وضرورة التعامل مع الحيوانات بعناية ورحمة، وذلك من خلال قراءة ومقارنة الرؤى الدينية ذات الصلة بهذه القضايا.



ويأتي نشر هذا الكتاب وطرحه عبر شبكة التوزيع الدولية في إطار تقديم رؤى الإسلام والمسيحية باعتبارهما من الأديان الإبراهيمية، وفتح مساحة للحوار حول القضايا الأخلاقية والبيئية المشتركة.



ويتوفر الكتاب حالياً عبر شبكة تضم 34 منصة كبرى ومكتبة مرموقة في أكثر من 12 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وسويسرا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والسويد وهولندا وتايوان ونيوزيلندا.