غضب إسرائيلي من النشاط الدبلوماسي لعراقجي ولقائه بمسؤول في الأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن داني دانون، ممثل الكيان الصهيوني، نشر اليوم الاثنين منشوراً على منصة افتراضية، حاول فيه تشويه صورة إيران بالإشارة إلى لقاء السيد عباس عراقجي بمسؤول في الأمم المتحدة.

وزعم ممثل الكيان الصهيوني، الذي واجهت خطبة نتنياهو في الأمم المتحدة مقاطعة واسعة من عشرات الدول في العالم، هل أشار هذا المسؤول الأممي في لقائه بعراقجي إلى إجراءات النظام الحاكم في إيران أيضاً؟

وكان السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوم فليتشر، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، قد التقيا مساء السبت على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرا محادثة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد تناولت سابقاً الفرق الكبير بين الأنشطة الدبلوماسية لطهران وتل أبيب خلال حضور الطرفين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في هذا التقرير أن الرحلة القصيرة لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، إلى نيويورك وكلمته في اجتماع الجمعية العامة هذا الأسبوع، ستبقى في الذاكرة أكثر من أي شيء بسبب خروج عدد كبير من أعضاء الوفود من القاعة عند بدء كلمته، وكذلك العدد المحدود من اللقاءات الدبلوماسية التي أجراها خلال وجوده في نيويورك؛ في حين كان البرنامج الدبلوماسي لإيران، الذي قُدم إلى الجمعية العامة، أكثر حيوية بكثير.

وكتبت هذه الصحيفة أن عراقجي التقى خلال رحلته إلى نيويورك بممثلي 24 دولة على الأقل، بينهم وزراء خارجية قوى أوروبية كبرى؛ في حين التقى نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة بتسعة قادة فقط، بينهم رئيس الأرجنتين ورئيس وزراء اليونان ويانيز يانشا، رئيس وزراء سلوفينيا الجديد.

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