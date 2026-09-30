تحركات سرية للبيت الأبيض تجاه السعودية والإمارات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة الغارديان ذكرت أن البيت الأبيض يشجع سراً السعودية والإمارات على حل خلافاتهما وتشكيل قيادة عسكرية موحدة لمواجهة قوات أنصار الله اليمنية.

وبحسب هذا التقرير، يسعى البيت الأبيض إلى دفع السعودية نحو المصالحة والتسوية مع الإمارات.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت سابقاً في حوار مع الميادين، في معرض إشارتها إلى مساعي نتنياهو في هذا الصدد، أن هدف رحلة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى الإمارات كان تحريض هذا البلد على المشاركة مجدداً في الحرب السعودية على اليمن.

وبحسب هذا التقرير، أعرب نتنياهو في هذه الرحلة عن أمله في أن تقدم الإمارات دعماً أمنياً واستخباراتياً للسعودية في هذا المسار.

وأوضحت المصادر المذكورة أن هذه الكلمات طُرحت في اجتماع مباشر لنتنياهو مع محمد بن زايد، رئيس الإمارات.

وأضافت أن محور رحلة منصور بن زايد إلى السعودية كان أيضاً إيصال رسالة نتنياهو إلى محمد بن سلمان، ولي عهد هذا البلد، بشأن اليمن والتمهيد لهجوم واسع على هذا البلد.

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