غروسي: نستعد لإرسال خبراء الوكالة إلى إيران

وأفادت وكالة مهر الدولية للأنباء، انه صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لوكالة "ريا نوفوستي" بأن الوكالة مستعدة لإرسال مفتشيها على الفور لاستئناف الأنشطة بالكامل في إيران في حال تلقت طلباً بهذا الشأن.

وبحسب مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن عمليات التفتيش للمواقع التي تضررت جراء العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران يجب أن تتم وفقاً لبروتوكول جديد.

وكان محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد صرح سابقاً: "ما دامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تفي بواجباتها ولم يتم وضع بروتوكول جديد لتفتيش هذه المراكز، فإنه لا يمكن للوكالة تفتيش المنشآت النووية في بلادنا".

وأضاف: "وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان، وفيما يتعلق بالمراكز التي تعرضت لهجمات عسكرية، يجب أولاً تحديد الوضع الأمني للمواقع، كما يجب أن تمتلك الوكالة بروتوكولاً محدداً لتفتيش هذه المراكز".

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