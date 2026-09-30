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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١١:٢٠ ص

هجوم روسي يستهدف البنى التحتية للطاقة التابعة للجيش الأوكراني

هجوم روسي يستهدف البنى التحتية للطاقة التابعة للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت البنى التحتية للطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني في كييف، عاصمة هذا البلد.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها: هاجمنا منشآت الطاقة في منطقة كييف والبنى التحتية لميناء إزمائيل على نهر الدانوب.

وجاء في هذا البيان أنه تم استهداف موقع تمركز مؤقت ومركز لقيادة الطائرات المسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية في محافظة خاركيف باستخدام قنابل FAB-1500 وصواريخ موجهة متعددة الأغراض.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقاً أن قوات الدفاع الجوي في هذا البلد دمّرت خلال الليلة الماضية 384 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من روسيا، منها بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج.

ودخلت الحرب الأوكرانية مرحلة جديدة، وصعّدت كييف وموسكو هجماتهما بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد بعضهما البعض.

وتتواصل الحرب الأوكرانية في وقت كان فيه دونالد ترامب، رئيس الجمهورية الأميركية، يدعي أنه سينهي هذه الحرب في أقل من 24 ساعة. وقد أضرّ استمرار الحرب في السنة الثانية من رئاسة ترامب بصورته بشدة، وأبطل مصداقية ادعاءاته.

/انتهى/

رمز الخبر 1974268

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