جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا استدعت، للمرة الثالثة خلال الأشهر التسعة الماضية، السفير الأميركي في بريتوريا بسبب سلوك غير دبلوماسي.

وأكد مسؤول جنوب أفريقي رفيع هذا الأمر، وقال إن احتجاجاً رسمياً أُبلغ إلى ليو برنت بوزل الثالث، السفير الأميركي، لكنه لم يعلن تفاصيل السلوك الذي جرى الاحتجاج عليه. ولم تعلق السفارة الأميركية على هذا الموضوع حتى الآن.

وقد توترت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا في السنوات الأخيرة بسبب خلافات سياسية وتصريحات دونالد ترامب حول وضع البيض في جنوب أفريقيا. وكان بوزل قد استُدعي سابقاً أيضاً بسبب تصريحات اعتبرتها حكومة جنوب أفريقيا تدخلية ومقوّضة للجهاز القضائي في هذا البلد.

ورغم الخلافات، شددت جنوب أفريقيا على استمرار الحوار مع أميركا، وقالت إن حل المسائل الثنائية يجب أن يتم باحترام سيادة هذا البلد ودون مساومة على الأولويات الداخلية.

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