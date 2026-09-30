متحدثة الحكومة: وزير الخارجية عرض مقترح الطرف الأمريكي على رئيس الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الأربعاء في تصریح لمراسل “إرنا”، أن وزير الخارجية قدم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم، تقريراً حول زيارته إلى نيويورك وما تخللها من لقاءات واجتماعات، بما في ذلك عرض شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز عبر الوسطاء.

وأضافت مهاجراني: رغم مساعي العدو الرامية لعزل إيران سياسياً، كان الوفد الإيراني محط اهتمام واسع، حیث عُقدت لقاءات متعددة مع مسؤولين من الدول الأوروبية ودول الخليج الفارسي ودول أخرى، ويجري متابعة التحرك الدبلوماسي بجدية لإيجاد انفراجة في مجال السياسة الخارجية.

وتابعت : في جلسة اليوم، عرض عراقجي المقترح الأمريكي على الرئيس بزشكيان.

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