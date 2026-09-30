  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:٢٠ م

متحدثة الحكومة: وزير الخارجية عرض مقترح الطرف الأمريكي على رئيس الجمهورية

متحدثة الحكومة: وزير الخارجية عرض مقترح الطرف الأمريكي على رئيس الجمهورية

قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" في إشارة إلى التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" عن زيارته إلى نيويورك بما في ذلك عرض شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز مردفا: إن عراقجي عرض مقترح الطرف الامريكي على الرئيس بزشكيان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الأربعاء في تصریح لمراسل “إرنا”، أن وزير الخارجية قدم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم، تقريراً حول زيارته إلى نيويورك وما تخللها من لقاءات واجتماعات، بما في ذلك عرض شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز عبر الوسطاء.

وأضافت مهاجراني: رغم مساعي العدو الرامية لعزل إيران سياسياً، كان الوفد الإيراني محط اهتمام واسع، حیث عُقدت لقاءات متعددة مع مسؤولين من الدول الأوروبية ودول الخليج الفارسي ودول أخرى، ويجري متابعة التحرك الدبلوماسي بجدية لإيجاد انفراجة في مجال السياسة الخارجية.

وتابعت : في جلسة اليوم، عرض عراقجي المقترح الأمريكي على الرئيس بزشكيان.

/انتهى/

رمز الخبر 1974275
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات