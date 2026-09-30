قائد بالحرس الثوري: استمرار العداء سيُفعّل مجالات المواجهة الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه العميد حسن حسن‌زاده، قال اليوم الأربعاء في تصريح صحفي، مشيراً إلى وضع مضيق هرمز وباب المندب: إن إغلاق مضيق هرمز وباب المندب يعني تماسك محور المقاومة.

وأضاف: في حال لم يغيّر العدو نهجه، سيتم تفعيل مجالات جديدة للتعاون.

وفي جزء آخر من كلامه، أشار العميد حسن‌زاده إلى تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز وتسميته بـ«مضيق ترامب»، فقال: أولاً، تصريح ترامب بشأن مضيق هرمز وتسميته بـ«مضيق ترامب» هو هذيان، وثانياً، لم يعد لترامب أي تأثير أو قيمة في العالم.

وتابع: أصبحت أحاديث ترامب أشبه بالتهريج، فهو يريد أن يتفوّه بهذه الهذيانات بصفته شخصاً منهزماً ومفلساً وخاسراً، وقد بات موضع سخرية العالم.