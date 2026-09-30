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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٥٤ م

قائد بالحرس الثوري: استمرار العداء سيُفعّل مجالات المواجهة الجديدة

قائد بالحرس الثوري: استمرار العداء سيُفعّل مجالات المواجهة الجديدة

حذر قائد فيلق محمد رسول الله (ص) في الحرس الثوري لطهران العميد حسن حسن زادة، انه في حال لم يغيّر العدو نهجه، سيتم تفعيل مجالات جديدة للمواجهة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه العميد حسن حسن‌زاده، قال اليوم الأربعاء في تصريح صحفي، مشيراً إلى وضع مضيق هرمز وباب المندب: إن إغلاق مضيق هرمز وباب المندب يعني تماسك محور المقاومة.

وأضاف: في حال لم يغيّر العدو نهجه، سيتم تفعيل مجالات جديدة للتعاون.

وفي جزء آخر من كلامه، أشار العميد حسن‌زاده إلى تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز وتسميته بـ«مضيق ترامب»، فقال: أولاً، تصريح ترامب بشأن مضيق هرمز وتسميته بـ«مضيق ترامب» هو هذيان، وثانياً، لم يعد لترامب أي تأثير أو قيمة في العالم.

وتابع: أصبحت أحاديث ترامب أشبه بالتهريج، فهو يريد أن يتفوّه بهذه الهذيانات بصفته شخصاً منهزماً ومفلساً وخاسراً، وقد بات موضع سخرية العالم.

رمز الخبر 1974293

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