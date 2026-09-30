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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٠٨ م

طهران وباكو تؤكدان أهمية توسيع التعاون العسكري

طهران وباكو تؤكدان أهمية توسيع التعاون العسكري

أكد مسؤولون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان أهمية تطوير التعاون العسكري وتعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وفداً عسكرياً إيرانياً زار العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث تفقد معرض الصناعات الدفاعية «ADEX-2026»، كما عقد لقاءً مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني.

وخلال اللقاء، شدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني على أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين في إطار تعزيز وتوسيع العلاقات الدفاعية بين البلدين.

من جانبه، أكد معاون العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اهتمام طهران بتطوير التعاون العسكري الثنائي، مشيراً إلى رغبة الجمهورية الإسلامية في توسيع مجالات التنسيق والتعاون المشترك مع أذربيجان.

رمز الخبر 1974291

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