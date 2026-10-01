باكستان: سنواصل التجارة مع إيران؛ والعقوبات الأميركية أحادية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت في بيان لها بشأن العقوبات الأميركية ضد إيران: باكستان بلد مسؤول وملتزم بالقوانين الدولية.

وجاء في هذا البيان: العقوبات المفروضة على إيران أحادية ولم تصدر عن مجلس الأمن؛ لذلك سنواصل تجارتنا مع طهران.

وشددت وزارة الخارجية الباكستانية على أنهم يطلبون من طهران وواشنطن ضبط النفس وحل المسائل المتبقية عبر الحوار والدبلوماسية.

وجاء في هذا البيان: نحن على تواصل مع جميع الأطراف المعنية في موضوع العقوبات والتجارة مع إيران.

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