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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٤:٣٦ م

باكستان: سنواصل التجارة مع إيران؛ والعقوبات الأميركية أحادية

باكستان: سنواصل التجارة مع إيران؛ والعقوبات الأميركية أحادية

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في معرض إشارتها إلى أحادية العقوبات الأميركية غير القانونية ضد إيران، أنها ستواصل التجارة مع إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت في بيان لها بشأن العقوبات الأميركية ضد إيران: باكستان بلد مسؤول وملتزم بالقوانين الدولية.

وجاء في هذا البيان: العقوبات المفروضة على إيران أحادية ولم تصدر عن مجلس الأمن؛ لذلك سنواصل تجارتنا مع طهران.

وشددت وزارة الخارجية الباكستانية على أنهم يطلبون من طهران وواشنطن ضبط النفس وحل المسائل المتبقية عبر الحوار والدبلوماسية.

وجاء في هذا البيان: نحن على تواصل مع جميع الأطراف المعنية في موضوع العقوبات والتجارة مع إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1974306

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