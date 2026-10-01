الشهيد شمخاني أوجد مقاربة استراتيجية في تعزيز قدرة البلاد الردعية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد أبو الفضل شكارجي، معاون الشؤون الثقافية والحرب الناعمة والمتحدث الأكبر باسم القوات المسلحة، حضر عشية "اليوم الوطني للنخب" في منزل عائلة الشهيد شمخاني، ونقل تحيات اللواء علي عبد اللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، وأشار إلى المكانة الرفيعة للشهداء في الحفاظ على أمن واقتدار النظام الإسلامي، فقال إن الشهداء قدموا، بتضحيتهم بأرواحهم، الأمن والهدوء هدية للشعب الإيراني، وفي هذا السياق أدى عظماء مثل الشهيد شمخاني، بإخلاصهم وتبصرهم، دوراً خالداً في تاريخ الدفاع والأمن في هذه الأرض.

واستعرض العميد شكارجي فترة خدمة الشهيد شمخاني، وخاصة خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس وفترة مسؤوليته الخطيرة في وزارة الدفاع ودوره في المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الدفاع، موضحاً أن الشهيد شمخاني كان من النخب التي تمكنت، بإدارتها الجهادية، من إيجاد مقاربة استراتيجية في تعزيز قدرة البلاد الردعية؛ وأن هذه الجهود المتواصلة والنجاحات الاستراتيجية هي التي أثارت غضب وحقد أعداء الثورة الإسلامية المتربصين.

وأضاف أن الشهادة ليست نهاية طريق المجاهدين في سبيل الله، بل هي الجزاء النهائي للجهود الخالصة للشهداء الأبرار.

وفي ختام هذا اللقاء، أعرب العميد شكارجي عن إجلاله لمقام عائلة الشهيد المعظمة، وقدّم لوح تقدير من اللواء علي عبد اللهي، واعتبر صبر وصمود عائلات الشهداء نموذجاً متميزاً للمجتمع، معرباً عن أمله في أن يؤدي استمرار مسار الشهداء المضيء دائماً إلى رقي البلاد وزيادة قدرتها الدفاعية.

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