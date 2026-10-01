"عبدولي" يحقق لإيران الذهبية الثانية في المصارعة الرومانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في استمرار منافسات المصارعة الرومانية في الألعاب الآسيوية 2026 في ناغويا، حصل علي رضا عبدولي في وزن 77 كجم على الميدالية الذهبية للألعاب الآسيوية 2026 في ناغويا، بفوزه على منافسه الياباني الذي كان يحمل في سجله ذهبية أولمبية.

وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية للمصارعة الرومانية الإيرانية في ألعاب آسيا 2026 في ناغويا. وكان أمين ميرزازاده، بطل الوزن الثقيل في المصارعة الرومانية، قد نال الميدالية الذهبية قبل ذلك. وبعد حصوله على هذه الميدالية الثمينة، قام عبدولي مع فرشاد علي زاده، مدرب منتخب المصارعة الرومانية، بدورة شرف بعلم إيران.

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