  1. إيران
  2. الرياضة
٠١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:١٩ م

الألعاب الآسيوية 2026؛

"عبدولي" يحقق لإيران الذهبية الثانية في المصارعة الرومانية

"عبدولي" يحقق لإيران الذهبية الثانية في المصارعة الرومانية

حصل علي رضا عبدولي، ممثل المصارعة الرومانية الإيرانية في وزن 77 كجم، على الميدالية الذهبية في المباراة النهائية بفوزه على منافسه الياباني.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في استمرار منافسات المصارعة الرومانية في الألعاب الآسيوية 2026 في ناغويا، حصل علي رضا عبدولي في وزن 77 كجم على الميدالية الذهبية للألعاب الآسيوية 2026 في ناغويا، بفوزه على منافسه الياباني الذي كان يحمل في سجله ذهبية أولمبية.

وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية للمصارعة الرومانية الإيرانية في ألعاب آسيا 2026 في ناغويا. وكان أمين ميرزازاده، بطل الوزن الثقيل في المصارعة الرومانية، قد نال الميدالية الذهبية قبل ذلك. وبعد حصوله على هذه الميدالية الثمينة، قام عبدولي مع فرشاد علي زاده، مدرب منتخب المصارعة الرومانية، بدورة شرف بعلم إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1974304

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات