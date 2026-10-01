نهاية مشاركة إيران في اليوم الثاني عشر بـ42 ميدالية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اليوم الثاني عشر من الألعاب الآسيوية انتهى لوفد إيران في وقت حصل فيه هذا الوفد على ميداليات في المصارعة الرومانية والتسلق.

وفي هذا اليوم من الألعاب، حصل وفد إيران أولاً في المصارعة الرومانية على الميدالية الذهبية والبرونزية على التوالي عن طريق علي رضا عبدولي ومهدي بالي، وفي نهاية هذا اليوم أيضاً حصل رضا علي بور على الميدالية الفضية في التسلق في مادة السرعة.

وحصوله على هذه الميداليات الثلاث رفع مجموع ميداليات وفد إيران إلى 42 ميدالية، بينها 12 ذهبية و17 فضية و13 برونزية.

وفي بداية اليوم الثاني عشر من الألعاب الآسيوية، كان وفد إيران في المركز السادس، لكن ذهبية عبدولي رفعت وفد إيران إلى المركز الخامس.و تايلاند، بعدد ذهبيات مماثل (12 ذهبية) لإيران، تقف في المركز السادس بسبب عدد الفضيات الأقل.

كما أن حصوله على الذهبية الثانية عشرة قلّل الفارق في عدد الذهبيات مع 13 ذهبية في ألعاب آسيا 2022 إلى ذهبية واحدة.

وهذا هو جدول توزيع ميداليات الألعاب الآسيوية في نهاية مشاركة وفد إيران في اليوم الثاني عشر:

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