سخرية بقائي من كندا: عندما تكون الحقيقة مدفونة، فما معنى "المصالحة"؟

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في رسالة على شبكة إكس، بمناسبة يوم 30 سبتمبر (اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة في كندا)، الذي يخلد اكتشاف مئات القبور المجهولة لأطفال السكان الأصليين الذين كانوا يدرسون في نظام ما يسمى بالمدارس الداخلية:

"لا يزال المصير المؤلم لأطفال السكان الأصليين في كندا يؤذي وجدان العالم؛ أطفال فُصلوا قسراً عن عائلاتهم، وسُلب منهم الاسم واللغة والهوية، ووُضعوا في نظام للدمج القسري - نظام تعرض فيه كثير منهم للتعذيب بلا رحمة، ومات كثير منهم بعيداً عن ديارهم ودُفنوا في قبور مجهولة.

لقد سُمي 30 سبتمبر "اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة" في كندا، ظاهرياً بهدف احترام الناجين من المدارس الداخلية للسكان الأصليين وعائلاتهم، وتخليد مئات التلاميذ الأصليين الأبرياء الذين لم يعودوا إلى ديارهم أبداً.

ومع ذلك، لا يمكن اختزال المصالحة في يوم إحياء أو مجاملات سياسية. فطالما لم تُجب الأسئلة الجدية حول المدارس الداخلية، وظل أداء هذه المدارس وطبيعتها غارقاً في الغموض، ستبقى "المصالحة" ناقصة.

إن معاناة أطفال السكان الأصليين ليست موضوعاً لحرب ثقافية، بل مسألة تتعلق بالحقيقة والمساءلة.

والرد على الأسئلة المتعلقة بالقبور المجهولة لأطفال السكان الأصليين يتطلب تقديم الأدلة والشفافية وتحمل المسؤولية، لا الإنكار أو التحريف أو الصمت.

فبدون قول الحقيقة، لن تكون المصالحة ممكنة؛ وبدون المساءلة، لن تتحقق العدالة."

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