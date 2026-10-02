عمدة نيويورك: على أميركا الانضمام إلى المحكمة الجنائية واعتقال نتنياهو

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن زهران ممداني، عمدة نيويورك، أعلن أنه لو كان يملك السلطة لجعل أميركا عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولاعتقل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، تنفيذاً لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

وأضاف أن الحكومة الأميركية يجب أن تنضم إلى هذه المحكمة وأن تحترم جميع الأحكام الصادرة عنها. فـ124 دولة أعضاء فيها، لكن أميركا وإسرائيل لا تعترفان بهذه المحكمة.

وكان ممداني قد قال سابقاً أيضاً، رداً على كلمة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن نتنياهو استخدم منبر هذه المنظمة لتكرار "أكاذيب" تهدف إلى تبرئة إجراءات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن أي كذبة لا يمكنها تغيير حقيقة أن نتنياهو لا يزال مطلوباً بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكان نتنياهو قد اتهم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها أمام مقاعد فارغة، ممداني بـ"تحريف الواقع" بشأن إسرائيل وعسكريي هذا الكيان، وقال: "العار عليك لتحريفك الحقائق." كما اتهم ممداني بأنه عرض أمن يهود نيويورك للخطر بدعمه لحماس ومواقفه ضد إسرائيل.

/انتهى/