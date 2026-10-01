سقوط سوق السندات؛ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يبلغ أعلى مستوى منذ 2002

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن موجة البيع في سوق السندات العالمية تصاعدت، وأن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بلغ يوم الخميس 5.34%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002.

ولم يقتصر ارتفاع تكاليف الاقتراض على أميركا، فقد بلغت عوائد السندات الحكومية الفرنسية والبريطانية واليابانية مستويات لم تُشهد كثيراً في السنوات الأخيرة. وقد وضع هذا الاتجاه ضغطاً أكبر على الموارد المالية للحكومات، وكذلك على سوق الأسهم والائتمان.

وتُعد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أحد أهم معايير تحديد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد العالمي، ويمكن أن يؤدي ارتفاع عائدها إلى رفع تكاليف التمويل للحكومات والشركات والأسر.

وذكرت رويترز أن أسواق السندات واجهت في الربع الثالث من العام واحدة من أشد فترات البيع في العقود الأخيرة. وقد ذُكر القلق من ارتفاع التضخم، وتكاليف الطاقة، والوضع المالي للحكومات، من بين العوامل المؤثرة في هذا الاتجاه.

وفي فرنسا، أدى تصاعد المخاوف بشأن وضع الموازنة الحكومية إلى زيادة الضغط على سندات هذا البلد. وفي بريطانيا أيضاً، بلغت عوائد السندات طويلة الأجل مستويات مرتفعة، وشهد السوق الياباني أيضاً ارتفاعاً في عوائد السندات الحكومية.

ويُعد ارتفاع أسعار الطاقة عاملاً آخر من عوامل قلق المستثمرين. فبقاء أسعار النفط مرتفعة يمكن أن يزيد الضغوط التضخمية ويعقّد مسار السياسة النقدية للبنوك المركزية.

وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن يؤدي ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية إلى زيادة جاذبية الأصول الدولارية، لكنه في الوقت نفسه يضع ضغطاً على تكاليف التمويل وتقييم الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

ونقلت رويترز عن خبراء السوق أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات لا ينبع بالضرورة من عامل واحد، وأن تغير مراكز المستثمرين، وأسعار السياسة، والمخاوف المالية للحكومات، والتطورات في سوق الطاقة، كلها عوامل تشارك في هذا الاتجاه في الوقت نفسه.

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