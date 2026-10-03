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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٢:٢٦ م

السيد الحكيم يثمن جهود الحكومة باستئناف الرحلات الإيرانية عبر مطار النجف الأشرف الدولي

السيد الحكيم يثمن جهود الحكومة باستئناف الرحلات الإيرانية عبر مطار النجف الأشرف الدولي

ثمن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، جهود الحكومة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي باستئناف الرحلات الجوية الإيرانية من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال السيد الحكيم في بيان إن "الجهود الحكومية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أثمرت استئناف الرحلات الجوية الإيرانية من مطار النجف الأشرف الدولي وإليه، وهي خطوة مهمة تسهم في تسهيل حركة المرضى والزائرين والمسافرين، وتدعم السياحة والتواصل بين الشعبين".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يؤكد أن الحوار والدبلوماسية المثمرة قادران على معالجة الملفات العالقة وتذليل العقبات، بما يخدم مصالح العراق وشعبه".

وأعرب الحكيم عن "تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط اقتصادية"، داعياً إلى "مواصلة الجهود لفتح جميع المطارات أمام الرحلات الجوية بين البلدين، لاعتبارات إنسانية وتسهيل حركة الزائرين من الجانبين".

رمز الخبر 1974346
محمدرضا غفاری

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