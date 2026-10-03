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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:١١ م

المنتخب الإيراني للتايكوندو يحرز المركز الثاني في دورة الالعاب الاسيوية

المنتخب الإيراني للتايكوندو يحرز المركز الثاني في دورة الالعاب الاسيوية

في ختام منافسات التايكوندو ضمن دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا، حقق المنتخب الإيراني المركز الثاني بمجموع أربع ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).

وأفاد مراسل وكالة "مهر" للأنباء في ناغويا، اختتمت فعاليات التايكوندو بعد ثلاثة أيام من المنافسات؛ حيث حل المنتخب الإيراني في المركز الثاني في جدول ترتيب الميداليات لهذه الرياضة، محققاً ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وأخرى برونزية.

وتصدرت كوريا الجنوبية الترتيب محرزةً اللقب بثلاث ميداليات ذهبية وأربع برونزية، بينما جاءت الفلبين في المركز الثالث بميدالية ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وجاءت كل من أوزبكستان (ذهبية، فضيتان، برونزية)، والصين (ذهبية، فضيتان)، وتايلاند (ذهبية، فضية، ثلاث برونزيات)، والأردن (ذهبية، أربع برونزيات)، وكازاخستان (ذهبية، فضيتان) في المراكز من الرابع إلى الثامن على التوالي.

واختتم المنتخب الإيراني للتايكوندو مشاركته بحصول كل من ساغر مرادي وآريان سليمي على ميداليات ذهبية، ومهدي حاج موسائي على ميدالية فضية، وفاطمة أحمدي على ميدالية برونزية.

في المقابل، خرج كل من مرتضى زنددل، وياسمين ليموتشي، وأبو الفضل زندي، وأمير سينا بختياري، وساينا كريمي، وناهيد كياني من المنافسات.

/انتهى/

رمز الخبر 1974344
جواد ماستری فراهانی

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