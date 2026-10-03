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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١١:٢٨ ص

أنصار الله: محاولات سعودية لتعويض فشل المشروع الأمريكي الصهيوني

أنصار الله: محاولات سعودية لتعويض فشل المشروع الأمريكي الصهيوني

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، حزام الأسد، إن "العدو السعودي" يسعى لتعويض فشل المشروع المرتبط بأمريكا وإسرائيل في باب المندب، بعد طرد عملائه من الساحل الغربي، في ظل إنجازات قوات محافظة تعز في تحرير المناطق المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الأسد في منشور له أن السعودية "تخلصت من قناع الادعاء باستهداف مكة المكرمة، وبدأت الآن ترويج كذبة جديدة وهي مهاجمة المدينة المنورة".

شدد على أنه "لا مكان لعملاء تابعين للسعودية في بلادنا"، مؤكداً أن اليمنيين "يضحون بأرواحهم لحماية مقدساتهم، وخاصة الحرمين الشريفين"، وأن "أكاذيب السعودية ضد الشعب اليمني المؤمن لا يصدقها أحد".

وختم بالقول إن "من انتهك حرمة الحرمين الشريفين بالفساد والانحلال والتحيز للصهيونية، واستهدف شعوب الأمة الإسلامية، لا يمكنه الحديث عن المقدسات".

/انتهى/

رمز الخبر 1974339
جواد ماستری فراهانی

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