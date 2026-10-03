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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١١:٣٧ ص

تنفيذ «منظومة ملاحة محلية» بديلة عن GPS في معهد أبحاث الفضاء الإيراني

تنفيذ «منظومة ملاحة محلية» بديلة عن GPS في معهد أبحاث الفضاء الإيراني

أعلن القائم بأعمال معهد أبحاث الفضاء الإيراني عن تنفيذ «منظومة ملاحة محلية» كبديل لنظام GPS، إلى جانب الاستفادة من أساليب حديثة للملاحة، بما في ذلك تقنيات التعزيز والملاحة الانتهازية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نادر مكاري، القائم بأعمال معهد أبحاث الفضاء الإيراني، قال خلال مؤتمر صحفي، إن المعهد وضع استراتيجية رئيسية بعد دراسة خيارات مختلفة في مجال الملاحة، بهدف تطوير «منظومة ملاحة محلية»، إلى جانب الاستفادة من الأساليب الحديثة المعروفة باسم Augmentation، وكذلك أساليب الملاحة «الانتهازية».

وأضاف أن هذا الموضوع مدرج حالياً على جدول أعمال المعهد ويُعد من استراتيجياته الرئيسية.

وأوضح مكاري أن الباحثين في المعهد يعملون حالياً على تصميم وتطوير هذه المنظومة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

وأكد أن التخطيط يجري على أساس تنفيذ جزء من هذه الاستراتيجية، بإذن الله، خلال العام المقبل.

رمز الخبر 1974340
محمدرضا غفاری

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