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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٠٣ م

العميد نقدي: أي هجوم أمريكي جديد سيكون بمثابة انتحار

العميد نقدي: أي هجوم أمريكي جديد سيكون بمثابة انتحار

أكد كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري الاسلامي أن شن هجوم عسكري على إيران يتنافى مع كل منطق وحسابات عقلانية بالنسبة للولايات المتحدة. وأشار إلى أن الأمريكيين يجدون أنفسهم في موقف ضعف ومأزق مسدود؛ وبالتالي، فإن أي تحرك عسكري محتمل من جانبهم سيكون بمثابة انتحار شامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق العميد محمد رضا نقدي، كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، على أنماط السلوك الأمريكي قائلاً: "لو تصرف الأمريكيون بناءً على حسابات عقلانية ومصالحهم الخاصة - ولو أقدموا على خطواتهم استناداً إلى تقييمات دقيقة مع إعطاء الأولوية لمصالحهم الاستعمارية - لما شنوا هجوماً عسكرياً بالتأكيد".

وفي معرض حديثه عن الوضع الراهن لقيادة البيت الأبيض، أضاف: "الواقع هو أنهم وصلوا إلى طريق مسدود ويعيشون حالة من اليأس. ومن المتوقع صدور أي تصرف من طرف يشعر باليأس والهزيمة ومحاصر في مأزق؛ بل إن هناك احتمالاً لأن يقدموا على الانتحار".

وفي الختام، شدد كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري على أنه: "لذا، ورغم احتمالية شنهم لهجوم ما، فإن خطوة كهذه ستكون - قبل كل شيء - بمثابة 'الضربة القاضية' وانتحار محقق للولايات المتحدة ذاتها".

/انتهى/

رمز الخبر 1974341
جواد ماستری فراهانی

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