العميد نقدي: أي هجوم أمريكي جديد سيكون بمثابة انتحار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق العميد محمد رضا نقدي، كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، على أنماط السلوك الأمريكي قائلاً: "لو تصرف الأمريكيون بناءً على حسابات عقلانية ومصالحهم الخاصة - ولو أقدموا على خطواتهم استناداً إلى تقييمات دقيقة مع إعطاء الأولوية لمصالحهم الاستعمارية - لما شنوا هجوماً عسكرياً بالتأكيد".

وفي معرض حديثه عن الوضع الراهن لقيادة البيت الأبيض، أضاف: "الواقع هو أنهم وصلوا إلى طريق مسدود ويعيشون حالة من اليأس. ومن المتوقع صدور أي تصرف من طرف يشعر باليأس والهزيمة ومحاصر في مأزق؛ بل إن هناك احتمالاً لأن يقدموا على الانتحار".

وفي الختام، شدد كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري على أنه: "لذا، ورغم احتمالية شنهم لهجوم ما، فإن خطوة كهذه ستكون - قبل كل شيء - بمثابة 'الضربة القاضية' وانتحار محقق للولايات المتحدة ذاتها".

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