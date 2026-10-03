مصارع ایراني يحصد ذهبية جديدة لإيران في دورة الالعاب الاسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توّج المصارع الايراني "أميرعلي آذربیرا"، بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 بمدينة ناغويا اليابانية في وزن 97 كلغ للمصارعة الحرة، بعد فوزه على الأوزبكي "شيرزود بويونوف" بنتيجة 10-0 في المباراة النهائية.

وكان "آذربیرا" قد تغلب في الدور الأول على "محمد كُلزار" من باكستان بنتيجة (10-0)، وفي الدور الثاني على "هملیف" من تركمانستان بالنتيجة نفسها، قبل أن يفوز في نصف النهائي على الياباني "آرش يوشيدا"، بطل آسيا والحاصل على برونزية العالم، بنتيجة 4-3، ليبلغ النهائي.

وتُعد هذه سادس ميدالية ذهبية للمصارعة والثامنة عشرة لإيران في دورة الألعاب الآسيوية العشرين لتي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية.

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