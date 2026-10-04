السعودية اتجهت فعلياً إلى تحالف استراتيجي سري مع "إسرائيل" في أعقاب رد صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء تحدث موقع "شير بوست" الأميركي، في تقرير له يوم الأحد، عن تحالف استراتيجي بين السعودية و"إسرائيل"، بعد النتائج التي أعقبت تصعيد العدوان على اليمن.

وقال التقرير إنّ "كلاً من "إسرائيل" والسعودية عزّزتا علاقاتهما عبر حملة سرية مشتركة، في محاولة محمومة لوقف الهجوم المستمر للقوات اليمنية"، مشيراً إلى أنّ "السعودية اتجهت فعلياً نحو تحالف استراتيجي سري مع إسرائيل".

وأضاف: " التواطؤ بين القيادتين اللتين تسيطران معاً على المواقع الإسلامية المقدسة الثلاثة بلغ مستويات غير مسبوقة تاريخياً".

واعتبر "شير بوست" أنّ "من النتائج البارزة للتعاون السعودي الإسرائيلي الارتفاع الملحوظ في عدد المجازر التي تستهدف المدنيين".

كما لفت إلى أنّ "سيطرة القوات المسلحة اليمنية مؤخراً على ساحل باب المندب تشكل تهديداً لكل من تل أبيب والرياض".

وتحدّث العديد من وسائل الإعلام، مؤخراً، عن تعاون استخباري بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، بعد التقدم الذي حققته القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي لليمن ما أكسبها سيطرة عملية على مضيق باب المندب.

كذلك، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن قلق بالغ إزاء السيطرة التي حققتها صنعاء على باب المندب واكتسابها قدرة إضافية على التأثير على الملاحة في البحر الأحمر ما يؤثر على عمل ميناء "إيلات".