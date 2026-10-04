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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٤:٣١ م

اللواء محبي: هل تخوض الولايات المتحدة حرباً ضد إيران أم ضد الشعب الأمريكي؟!

اللواء محبي: هل تخوض الولايات المتحدة حرباً ضد إيران أم ضد الشعب الأمريكي؟!

كتب المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: تكاليف باهظة لنشر قوة جديدة في منطقة الحرب، تتزامن مع ارتفاع حاد في الأسعار داخل الولايات المتحدة وسحب جديد من احتياطيات النفط؛ فهل هذه حرب ضد إيران أم ضد الشعب الأمريكي؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق الجنرال حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، على التقارير التي تتناول المصاعب الاقتصادية التي يواجهها الجمهور الأمريكي في أعقاب الهجوم الأمريكي على الأمة الإيرانية.

وكتب اللواء محبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما معنى هذه التكاليف الباهظة لنشر قوة جديدة في منطقة الحرب، والتي تتزامن مع ارتفاع حاد في الأسعار داخل الولايات المتحدة وسحب جديد من احتياطيات النفط في البلاد؟!"

ثم طرح السؤال التالي: "هل الحرب موجهة ضد إيران، أم ضد الشعب الأمريكي؟"

/انتهى/

رمز الخبر 1974377
جواد ماستری فراهانی

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