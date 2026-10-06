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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٣١ ص

لأول مرة خلال 65 عاماً؛

ترامب يوافق على إعدام عسكري أميركي

ترامب يوافق على إعدام عسكري أميركي

وافق رئيس الجمهورية الأميركية على حكم إعدام عسكري في هذا البلد رمياً بالرصاص.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن القدس العربي أن دونالد ترامب، رئيس الجمهورية الأميركية، وافق على تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأميركي تسبب في مقتل 13 شخصاً في قاعدة عسكرية.

وقد قتل نضال حسن في عام 2009، بإطلاقه النار على 13 شخصاً، في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس. كما خلف هذا الهجوم 30 جريحاً.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون أن بيت هيغسيث، وزير الحرب الأميركي، وترامب وافقا على تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال مالك حسن.

وسيكون هذا أول حكم إعدام في الجيش الأميركي منذ عام 1961.

/انتهى/

رمز الخبر 1974430

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