اجتماع رؤساء السلطات الثلاث مساء الاحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف الاجتماعُ رئيسَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، بحضور كل من رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي.

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