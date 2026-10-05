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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٥ ص

اجتماع رؤساء السلطات الثلاث مساء الاحد

اجتماع رؤساء السلطات الثلاث مساء الاحد

عُقد يوم (الأحد) اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في البلاد: التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف الاجتماعُ رئيسَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، بحضور كل من رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي.

/انتهى/

رمز الخبر 1974398
جواد ماستری فراهانی

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