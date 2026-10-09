عقوبات أميركية جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أعلن أن حكومة دونالد ترامب فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وزعم أن ترامب لن يسمح لهذه المحكمة بملاحقة مواطنين أميركيين قضائياً.

وأضاف روبيو أن هذه العقوبات تمنع أي تعامل مع المحكمة، وتستهدف مواردها المالية، وستضعف قدرة هذه الهيئة على التحرك ضد أميركا.

كما قال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تتوقع من حلفائها، ومن بينهم الدول الأعضاء في المحكمة التي تعتمد على أميركا لحماية نفسها، أن تكبح هذه الهيئة. وحذر من أنه إذا لم تُكبح المحكمة الجنائية الدولية، فإن أميركا ستواصل جهودها لتفكيكها.

ورداً على هذا الإجراء، أدانت نزهة شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، العقوبات الأميركية، وقالت إن هذه الإجراءات لن توقف أنشطة هذه الهيئة.

وقالت خان في حوار مع وكالة رويترز في لاهاي: "إن هذه العقوبات فُرضت بهدف إضعاف سيادة القانون على المستوى الدولي ونشاط هيئة قضائية مستقلة." وشددت على أن "نشاطنا في جميع الملفات والتحقيقات والملاحقات القضائية سيستمر".

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