آيزنكوت يتقدم على نتنياهو باستطلاعات الرأي.. ماذا عن التحالفات؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء أظهر الاستطلاع الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلي أن 43 بالمئة من المشاركين يرون أن آيزنكوت هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 38 بالمئة اختاروا نتنياهو.

كما كشف الاستطلاع حصول حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت على 22 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 20 مقعدا لحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، الذي تراجع بمقعد واحد مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة، إنه بالرغم من ارتفاع قوة معسكر نتنياهو بمقعدين من استطلاع الأسبوع الماضي إلى 53 مقعدا، فإنه لا يزال بحاجة إلى 8 مقاعد إضافية لبلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعدا.

في المقابل، حصل معسكر آيزنكوت على 50 مقعدا، فيما توزعت المقاعد الـ17 المتبقية على أحزاب خارج المعسكرين، بحسب الاستطلاع.

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كما حصلت القوائم العربية مجتمعة على 13 مقعدا، بينها 8 للقائمة المشتركة و5 لـ"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.

ومنح الاستطلاع حزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 9 مقاعد، و"شاس" 7 مقاعد، وتحالف "الصهيونية الدينية" و"الهوية" 5 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد.

وتجاوز حزب "عمخا يسرائيل" برئاسة الجنرال السابق عوفر فينتر نسبة الحسم الانتخابية بحصوله على 4 مقاعد، بعدما أخفق في تجاوزها في الاستطلاع السابق.

كما قال 30 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم لم يحسموا بعد الحزب الذي سيصوتون له، فيما أفاد 21 بالمئة بأنهم يفكرون في عدم المشاركة في الانتخابات.

وأيد 54 بالمئة إجراء مناظرة تلفزيونية بين نتنياهو وآيزنكوت قبل الانتخابات، بينهم 38 بالمئة ممن أعلنوا نيتهم التصويت لحزب "الليكود".