بزشكيان: هيكل النظام الصحي الحالي في بلادنا لا يتسم بالعدالة والإنصاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان أكد ذلك خلال اجتماع مع النخب والشخصيات البارزة في محافظة طهران، بحضور عدد من الشخصيات العلمية والثقافية والرياضية، والفائزين بالأولمبيادات العلمية والمتفوقين في امتحانات القبول الجامعي.

العدالة في التعليم والصحة

وأشار بزشكيان إلى خطة الحكومة لتوفير طبيب أسرة لكل إيراني، مؤكداً ضرورة ألا يبقى أي مواطن، بصرف النظر عن جنسه أو وضعه الاقتصادي أو توجهاته الفكرية، من دون جهة مسؤولة عن رعايته الصحية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق العدالة في التعليم أيضاً، بما يضمن استفادة الطلاب في المناطق النائية من الإمكانات المتاحة في العاصمة ومراكز المحافظات، لافتاً إلى أن إصلاح الهيكل التعليمي يحتاج إلى وقت.

دعم الرياضيين والنخب

وفي معرض رده على مطالب بشأن أوضاع الرياضيين المخضرمين ومستقبل الأبطال الوطنيين، كلف الرئيس محافظ طهران وعمدة العاصمة بمتابعة مشكلاتهم، وشدد على ضرورة توفير فرص العمل والاستقرار المهني للأبطال الذين رفعوا علم إيران في المحافل الدولية.

كما أكد أهمية توفير الظروف المناسبة لإظهار قدرات الشباب ومواهبهم، مشيراً إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح، بل تتطلب الطموح والمثابرة والعمل الجاد.

الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات

وأكد بزشكيان أن إيران تمكنت من تجاوز محاولات استهدافها وإضعافها، مشدداً على أن الوحدة والتضامن والابتعاد عن الإقصاء تمثل عوامل أساسية لإحباط أهداف العدو.

وقال إن فرض القيود على الذات والإقصاء الانتقائي من أسباب الإخفاق، داعياً إلى تهيئة الظروف أمام جميع الشباب للمشاركة في تنمية البلاد.

كما انتقد التوسع العمراني في طهران بما يتجاوز قدرتها الاستيعابية، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم مشكلات المياه والتربة والبيئة، ويجعل معالجتها أكثر صعوبة.

الطاقة وتطوير التعليم

ودعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تجاوز اختلالات الطاقة، مؤكداً أن الحكومة مصممة على ضمان استمرار عجلة الإنتاج، حتى لو اضطرت إلى إيقاف العمل في بعض القطاعات الحكومية.

وأشار كذلك إلى بناء 35 ألف فصل دراسي بمشاركة المواطنين، موضحاً أن الحكومة تعمل على تجهيزها بأدوات التعليم الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بما يعزز دور المعلم بوصفه مرشداً، إلى جانب تنمية مهارات الطلاب وترسيخ قيم خدمة المجتمع والبلاد لديهم.

وفي ختام كلمته، أكد بزشكيان أن «القوة بالنسبة إلينا تعني خدمة الشعب، لا ممارسة التسلط»، مشدداً على ضرورة تضافر جهود النخب والمسؤولين والمواطنين لتحقيق تقدم البلاد وازدهارها.

وكان المشاركون قد طرحوا خلال الاجتماع مطالب تتعلق بتطوير البنى التحتية الرياضية، ودعم الرياضيين المخضرمين، وتأمين فرص العمل للأبطال الوطنيين، وتطوير التعليم عن بُعد والمرافق الرياضية المدرسية، وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية في محافظة طهران.