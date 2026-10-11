الرئيس الإيراني وسلطان عمان يؤكدان أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالاً هاتفياً اليوم الاحد مع سلطان عمان هيثم بن طارق؛ حيث هنأه بمناسبة عيد ميلاده وتمنى لحكومة وشعب عمان الصحة والازدهار والتقدم والنجاح.

وخلال المحادثة، أشاد الرئيس بزشكيان بجهود السلطان والحكومة العمانية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية وتوسيع نطاق التواصل البنّاء واستغلال القدرات المشتركة لدول المنطقة لتعزيز التفاهم والتعاون.

وفي معرض إشارته إلى علاقات الصداقة والروابط التاريخية الراسخة بين إيران وعمان، وجه بزشكيان دعوة للسلطان لزيارة طهران، معرباً عن أمله في تهيئة الظروف لعقد لقاء وحوار مباشر بين الزعيمين في العاصمة الإيرانية في المستقبل القريب.

من جانبه، أعرب سلطان عمان عن تقديره لرسالة التهنئة التي تلقاها من الرئيس الإيراني، مجدداً التزام السلطنة الثابت بدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن استمرار التواصل والتشاور الوثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل أولوية لبلاده. كما أعرب هيثم بن طارق عن تقديره لدعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران، معرباً عن أمله في أن تتم الزيارة في الوقت المناسب.

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