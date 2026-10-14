الأمير جهانشاهي: خطأ العدو في الحسابات سیکون نهاية أوهامه

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد كيومرث جهانشاهي قال مساء الثلاثاء في مراسم تكريم وتعيين القائد العسكري الأكبر للجيش في منطقة الجنوب الغربي وقائد مقر القوة البرية الإقليمي، إن القدرة الدفاعية للبلاد وصلت اليوم إلى أعلى مستوى بإنتاج معدات متطورة وذكية محلياً، ومنها الطائرات المسيّرة وأنظمة الطيران والمدرعات.

وأشار إلى نشر أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية تابعة للقوة البرية للجيش على جميع حدود البلاد، مضيفاً أن النقل الناجح لأكثر من 39 ألف عنصر في ظروف الرصد المباشر للعدو دليل واضح على الجهوزية الفولاذية للمدافعين عن أرض الوطن.

وقدّم قائد القوة البرية للجيش في هذه المراسم تقديره لجهود العميد حسين محمد شفيعي، وعيّن العميد عادل حيدري قائداً جديداً لمقر القوة البرية الإقليمي والقائد العسكري الأكبر للجيش في منطقة الجنوب الغربي.

/انتهد/