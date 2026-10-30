إهداء أكثر من 200 وسام إلى قائد الثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إعلام قائد الثورة الإسلامية نشر صور مراسم تكريم حاملي الأوسمة العلمية والرياضية في البلاد وإهداء أكثر من 200 وسام إلى قائد الثورة الأعلى.

وقد أُقيم حدث "حاملو الميداليات المحبون للوطن" بحضور حاملي الميداليات العلمية والرياضية في البلاد بجوار مكان استشهاد قائد الثورة الشهيد.

وفي هذه المراسم، مع تكريم صنّاع المجد في مجالي العلم والرياضة، أُهدي أكثر من 200 ميدالية عرفانًا بالولاء والوفاء لقائد الثورة الإسلامية الأعلى.

وقد أُقيم هذا الحدث بمحور إحياء الإنجازات العلمية والرياضية في البلاد وتجديد عهد حاملي الميداليات بمبادئ الثورة الإسلامية.

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