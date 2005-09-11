رئيس الجمهورية يثمن دور المضحين

وافادت وكالة مهر للانباء ان وزيرالشؤون الماليه والاقتصادية دانش جعفري والاسكان وبناء المدن سعيدي كيا والصحة والعلاج والتعليم الطبي باقري لنكراني ووزير العمل والشؤون الاجتماعيه جهرمي والمشرف على وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي مددي قاموا بزيارة عدد من دور رعاية المضحين في طهران والتقوا مع المضحين وتفقدوا احوالهم المعيشية والصحية والمشكلات التي يواجهونها.

واعرب ممثلو رئيس الجمهورية عن تمنياتهم للمضحين الشفاء التام والعاجل , معربين عن تقديرهم واعتزازهم بالتضحيات التي قدمها المضحون اثناء مرحلة الدفاع المقدس./انتهى/