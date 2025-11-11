نهاية عملیة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية وبدأ عملية فرز وعد الاصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن التصويت يبدأ الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء بمشاركة 20 مليونا و63 ألفا و773 ناخبا في نحو 8703 مراكز اقتراع، بواقع 39 ألفا و285 محطة اقتراع لاستقبال الناخبين في 18 محافظة عراقية، بما فيها مدن إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن "الأجهزة الانتخابية الخاصة بالتصويت تغلق إلكترونيا في الساعة السادسة مساءً".

وسيتنافس المرشحون -وهم موزعون بواقع 3225 على قوائم الأحزاب و4443 مرشحا على قوائم التحالفات و75مرشحا على قوائم الأفراد- على 329 مقعدا في مجلس النواب (بواقع 247 من الرجال و83 من النساء و9 من الكوتا للأقليات).

وكانت عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي أجريت أول أمس الأحد إلكترونيا.

حضور الشخصيات السياسية العراقية في مراكز الاقتراع