روحاني: عدم اظهار الحقيقة في الاحصائيات خيانة وطنية

ولفت روحاني خلال لقائه اليوم بمسؤولي لجنة احصاء النفوس والاسكان الى الدور الذي تلعبه الاحصاء والمعلومات في تنمية البلاد، مبينا:على الرغم من ان قضية الاحصاء تبدو بسيطة إلا أن الاحصائيات والمعلومات تعد الاساس لخطط ومشاريع أي بلد وتحظي بأهمية بالغة.

ودعا روحاني المسؤولين عن الاحصاء الي التروي والتحمل والشعور بالمسؤولية الوطنية والشرعية في أداء هذه الأمانة حتي النهاية.

ونوه الي أن القرارات في قضايا البلاد الرئيسية يتم اتخاذها وفق المعلومات التي يحصل عليها المسؤولون من خلال الاحصائيات، واذا كانت هذه المعلومات والاحصائيات والارقام خاطئة عندها سيحدث خطأ في التخطيط.

وتابع الرئيس الايراني: نأمل تحقيق أعلى مستوى في تنمية البلاد وقد ورد ذلك في الخطة العشرينية، كما أن الشعب يأمل أن تصل البلاد الي مستوى البلدان الصناعية المتقدمة مشيرا الى أن ذلك يتحقق عبر المساعي والجهود التي تبذل وكذلك الوحدة.

واشار الي أنه أحياناً تصل نتائج الاحصائيات الي يد المسؤولين بعد عام او عامين، ولكن وفق الخطة التي تم وضعها فانه من المفترض انهاء الاحصاء الحالي خلال ثلاثة شهور./انتهى/