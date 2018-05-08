وزير الدفاع: رسالة ايران الى المنطقة رسالة "السلام والصداقة"

واعرب وزير الدفاع في هذا اللقاء عن ارتياحه لعقد الاجتماع الرابع عشر للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، مضيفا: ان هذه الاجتماعات والتعاون تشكل عاملا مهما تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

ووصف العميد حاتمي تعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان بانه انموذج ناجح للعلاقات الثنائية، مضيفا: ان هذه العلاقات من شأنها ان تكون انموذجا للعلاقات مع باقي دول المنطقة.

واوضح وزير الدفاع الايراني بان الحوار والتعاون الجماعي بين دول المنطقة سيفضي الى توفير ارضية السلام والثقة المتبادلة، وقال: ان رسالتنا الى المنطقة هي رسالة السلام والصداقة، وقد اعلنا على الدوام استعدادنا لايجاد اجواء ايجابية وبناءة المشفوعة بالثقة المتبادلة.

من جانبه العميد اوضح العميد الركن حمد بن راشد البلوشي مساعد رئيس الأركان العماني في هذا اللقاء على ان العلاقات التاريخية بين ايران وعمان راسخة وصلبة جدا، مضيفا: ان سلطنة عمان تولي اهمية فائقة لتنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد على استمرار وتطوير التعاون بين ايران وعمان في اطار اللجنة العسكرية المشتركة./انتهى/