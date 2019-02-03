ربط تفعيل "FATF" ب"INSTEX" تدخل سافر من أوروبا في شؤون إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي مطهري اليوم الأحد قدم خلال اجتماع برلماني مفتوح التهاني بمناسبة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، وقال: إن تسجيل الآلية المالية الاوروبية الداعمة للتبادل التجاري من جانب الترويكا الاوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ينم عن عزيمتها للحفاظ على الاتفاق النووي، واصفاً ذلك بأنه خطوة إيجابية.

وأكد على أن التحكيم النهائي حول هذه الآلية لا يتسنى حالياً الا بعد مشاهدة تفعيل الآلية على أرض الواقع والتزام اوروبا كلها بتعهداتها وفق البيان الصادر عن وزراء خارجية هذه الدول الاوروبية الثلاث وايران في مايو 2018.

وأضاف بأن بعض الأخبار ذكرت بأن وزيراً من وزراء اوروبا التنفيذيين اشترط تفعيل الآلية بالتحاق ايران الى معاهدة "FATF"، معتبراً ذلك تدخلاً في شؤون البلاد.

ودعا البرلماني الايراني وزارة الخارجية الى الرد حيال هذا الموقف، معبراً عن اعتقاده بضرورة الفصل بين الموضوعين.

وأردف مطهري قائلا: "بالتأكيد إن هذه الآلية نافعة ومجدية لكونها بيانا واضحا لاستقلال اوروبا أمام الولايات المتحدة ومسعى لتضعيف الدولار الأمريكي"./انتهى/