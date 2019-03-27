حسن روحاني يتوجه الى كلستان ومازندران اليوم الاربعاء

أعلن المساعد السياسي والامني والاجتماعي لمحافظ "كلستان" عبدالرضا جراغعلي في حديثه لمراسل وكالة مهر للأنباء: وفقا للبلاغ الذي تسلمت محافظية "كلستان" مساء امس الثلاثاء، فان رئيس الجمهورية حسن روحاني سيتوجه مساء اليوم (الاربعاء) الى محافظة كلستان برفقة عدد من اعضاء الحكمة.

وأضاف: هذه الزيارة تأتي في اطار الاشراف على نمط تنفيذ الاجراءات اللازمة في المناطق المنكوبة بالسيول والبرامج التي خطط اليها فيما يتعلق بأزمة الفيضانات.

وأضاف القائم بأعمال محافظ كلستان: ليست لدينا فرصة كافية للتخطيط لكن نسعى للقيام بالاجراءات التمهيدية لهذه الزيارة.

وتابع:قد اتخذت كافة التدابير لزيارة روحاني للمناطق المنكوبة في مقاطعة كلستان، كما تم التخطيط لزيارة رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء لثلاثة مقاطعات وهي "كنبدكاووس" و"آق قلا" و"كميشان"./انتهى/.