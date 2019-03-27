  1. الإجتماعي
٢٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢

حسن روحاني يتوجه الى كلستان ومازندران اليوم الاربعاء

حسن روحاني يتوجه الى كلستان ومازندران اليوم الاربعاء

يتوجه رئيس الجمهورية حسن روحاني الى محافظتي كلستان ومازندران (شمالي ايران) اليوم الأربعاء للاطلاع على سير عمليات الاغاثة في المناكق المنكوبة بالسيول.

   أعلن المساعد السياسي والامني والاجتماعي لمحافظ "كلستان" عبدالرضا جراغعلي في حديثه لمراسل وكالة مهر للأنباء: وفقا للبلاغ الذي تسلمت محافظية "كلستان" مساء امس الثلاثاء، فان رئيس الجمهورية حسن روحاني سيتوجه مساء اليوم (الاربعاء) الى محافظة كلستان برفقة عدد من اعضاء الحكمة.

وأضاف: هذه الزيارة تأتي في اطار الاشراف على نمط تنفيذ الاجراءات اللازمة في المناطق المنكوبة بالسيول والبرامج التي خطط اليها فيما يتعلق بأزمة الفيضانات.

وأضاف القائم بأعمال محافظ كلستان: ليست لدينا فرصة كافية للتخطيط لكن نسعى للقيام بالاجراءات التمهيدية لهذه الزيارة.

وتابع:قد اتخذت كافة التدابير لزيارة روحاني للمناطق المنكوبة في مقاطعة كلستان، كما تم التخطيط لزيارة رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء لثلاثة مقاطعات وهي "كنبدكاووس" و"آق قلا" و"كميشان"./انتهى/.

رمز الخبر 1893376

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