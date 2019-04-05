  1. السياسة
٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٣:٤٨

وزير الداخلية يتوجه الى لرستان وخوزستان لمتابعة آليات مواجهة السيول

وزير الداخلية يتوجه الى لرستان وخوزستان لمتابعة آليات مواجهة السيول

توجه وزیر الداخلیة الایرانی عبدالرضا رحماني فضلي صباح الیوم الجمعة الى محافظتي لرستان وخوزستان للاشراف مباشرة على ادارة ازمة السیول والتقییم المیداني للمناطق المنكوبة.

وتتضمن زیارة وزیر الداخلیة الى محافظتي لرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) حضور اجتماع مجلس توفیر الامن وادارة الازمة فیهما.

ویرافق الوزیر رحماني فضلي خلال الزیارة عدد من المسؤولین من ضمنهم رئیس جمعیة الهلال الاحمر علي اصغر بیوندي.

یذكر ان ایران تشهد منذ نحو 3 اسابیع امطارا غزیرة بین الحین والاخر سببت سیولا جارفة في العدید من المناطق في شمال وغرب وجنوب غرب وجنوب البلاد، ادت الی مصرع العشرات واصابة المئات والحاق الاضرار بالكثیر من الوحدات السكنیة بصورة جزئیة او كلیة في القری والمدن التي اجتاحتها السیول.

وتم اخلاء العدید من القرى تحسبا من خطر السیول التي مازالت تغمر او تحاصر العدید من البلدات والقرى في المناطق المنكوبة.

رمز الخبر 1893572

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