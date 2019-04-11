سلطنة عمان ترسل مساعدات انسانية لمنكوبي السيول في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن السفير الايراني في مسقط محمد رضا نوري شاهرودي صرح اليوم الخميس انه وفي اطار تضامن الدول الاسلامية مع منكوبي السيول في مختلف المحافظات الايرانية، ارسلت سلطنة عمان شحنة مساعدات تتضمن عشرات الاطنان من المواد الغذائية التي تشمل الرز والدقيق والتمر والحبوب والسكر والزيت والشاي والحليب المجفف اضافة الى الخيام والاغطية والمفروشات والزوارق المطاطية والمعدات الطبية.

ووصلت شحنة المساعدات الانسانية العمانية الى ايران عصر الاربعاء باربع طائرات انطلقت من قاعدة المصنعة العسكرية.

ووفقا لتصريحات مسؤولين عمانيين سيستمر ارسال المساعدات الانسانية لمنكوبي السيول في ايران.

يذكر ان الامطار الغزيرة التي هطلت في الفترة الاخيرة ادت الى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من محافظات ايران خاصة في شمال وغرب وجنوب غرب وجنوب البلاد ادت الى مصرع اكثر من 70 شخصا واصابة المئات واجلاء عشرات الآلاف من سكان القرى والمدن الى مناطق آمنة، اضافة الى تدمير طرقات وجسور ومرافق حيوية، وتضرر آلاف الوحدات السكنية والتجارية، والحاق اضرار بالغة بالقطاع الزراعي. /انتهى/.