  1. السياسة
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٣:٢٠

مشيدا بانجازات المقاومة الفلسطينية

العميد شريف : الفلسطينيون وصلوا إلى مرحلة المقاومة بالصواريخ بعد أن كانوا يكافحون بالحجارة

العميد شريف : الفلسطينيون وصلوا إلى مرحلة المقاومة بالصواريخ بعد أن كانوا يكافحون بالحجارة

أشاد رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي العميد رمضان شريف بجهود المقاومة الفلسطينية قائلا " الفلسطينيون انتقلوا في كفاحهم ضد الاحتلال الصهيوني من مرحلة الحجارة الى الصواريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد رمضان شريف رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي قال في كلمة له بمؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء على اعتاب يوم القدس العالمي الجمعة القادمة وقال، "رغم استخدام الكيان الصهيوني للطاقات الاقليمية والدولية في ساحة المواجهة مع الشعب الفلسطيني الا ان هذا الشعب كان هو المنتصر في هذا الساحة عمليا".

واعتبر الحفاظ على القضية الفلسطينية من منجزات يوم القدس العالمي واضاف، ان الشعب الفلسطيني وصل من مرحلة الكفاح بالحجارة الى الصواريخ وهو ما يعد من منجزات يوم القدس العالمي./انتهى/

رمز الخبر 1895003

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